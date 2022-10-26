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В Днепре в одной из больниц мужчина пять лет занимает палату и унижает медиков

Сегодня 17:50
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В Днепре в больнице им. Мечникова мужчина оккупировал палату и проживает в ней уже несколько лет.

Новости Днепра про В Днепре в одной из больниц мужчина пять лет занимает палату и унижает медиков

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Как рассказывают очевидцы, 53-летнего мужчину по документам выписали из больницы пять лет назад, но он продолжает занимать помещение и не реагирует на замечания. Кроме того, бывший пациент нецензурно обзывает медиков, агрессивно себя ведет, бросается на сотрудников, а также обмазывает фекалиями двери палат.

Для того, чтобы унять мужчину, вызвали правоохранителей. Когда полицейские попытались с ним поговорить, мужчина начал ругаться и даже пытался начать драку. Свое пребывание в больнице горожанин объяснил проблемами со здоровьем и необходимостью повторного обследования. По словам медиков, мужчина приписывает себе инвалидность и набор болезней, чтобы не покидать больницу.

Бывшего пациента задержали для составления административных материалов.

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