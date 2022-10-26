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  • Впервые за 12 лет: на Победе на косе из воды показался старый колесный пароход (ФОТО)

Впервые за 12 лет: на Победе на косе из воды показался старый колесный пароход (ФОТО)

Сегодня 16:56
просмотров

Из-за снижения уровня воды в реке Днепр на поверхность выплыли много разных предметов.

Новости Днепра про Впервые за 12 лет: на Победе на косе из воды показался старый колесный пароход (ФОТО)

Все то, что годами находилось на дне реки или под водой, вновь стало видно. Среди прочего, это и старый колесный пароход на косе на Победе.

Раньше можно было увидеть только его верхушку.

Новости Днепра про Впервые за 12 лет: на Победе на косе из воды показался старый колесный пароход (ФОТО)

Напомним, когда-то этот корабль возил людей по Днепру. Но потом содержать его стало дорого, перевозки по воде перестали приносить прибыль, и судно пришвартовали у косы. Там оно простояло несколько лет. Сначала с него рыбаки ловили рыбу, а затем местные жители начали его разбирать на металлолом.

И вот все, что осталось от парохода, долго стояло, спрятанное под водой.

А сейчас можно увидеть, что осталось от когда-то огромного корабля.

Новости Днепра про Впервые за 12 лет: на Победе на косе из воды показался старый колесный пароход (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что после отлива на Монастырском острове без воды остались сотни кувшинок.

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Новости Днепра про Впервые за 12 лет: на Победе на косе из воды показался старый колесный пароход (ФОТО)Українська Новости Днепра про Впервые за 12 лет: на Победе на косе из воды показался старый колесный пароход (ФОТО)Русский

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