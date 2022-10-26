В Днепре из-за пьяного мужчины перевернулся автомобиль с хлебом

Сегодня, 26 октября, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария. Там перевернулась "ГАЗель" с хлебом.

Об этом сообщает «Информатор».

По словам водителя грузовика, он двигался по Донецкому шоссе в третьей полосе в направлении Подгородного. В этот момент по дороге шел пьяный мужчина. Чтобы не сбить его, водитель повернул налево и врезался в ограждение.

«ГАЗель» перевернулась на бок, а хлеб, который был внутри, разбросало по дороге.

К счастью, никто не пострадал.

Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

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