Отруїлася грибами: у Дніпрі померла 8-річна дівчинка

Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що 21 жовтня у Широківському районі дитина отруїлася консервованими грибами. Їх дівчинці дала бабуся. Жінка зібрала гриби у лісі.
Спочатку дитину доставили до криворізької лікарні, а 23 жовтня перевезли до медзакладу у Дніпрі. На жаль, 26 жовтня пацієнтка померла.
Повідомляється, що мати дівчинки теж отруїлася, на щастя, вона жива.
Нагадаємо, вживати гриби не рекомендовано вагітним, жінкам, які годують грудьми, та літнім людям. Не варто годувати грибами чи стравами з них дітей до 12 років.
Симптоми отруєння грибами
Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів, а це:
За наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в одній із лікарень чоловік п’ять років займає палату та принижує медиків.
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