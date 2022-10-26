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  • Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з’явився старий колісний пароплав (ФОТО)

Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з’явився старий колісний пароплав (ФОТО)

Сьогодні 16:56
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Через зниження рівня води у річці Дніпро на поверхню випливло багато різних предметів.

Новости Днепра про Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з'явився старий колісний пароплав (ФОТО)

Усе те, що роками знаходилося на дні річки чи під водою, знову стало видно. Серед іншого це і старий колісний пароплав на косі на Перемозі.

Раніше можна було побачити лише його верхівку.

Новости Днепра про Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з'явився старий колісний пароплав (ФОТО)

Нагадаємо, колись цей корабель возив людей Дніпром. Але потім утримувати його стало дорого, перевезення по воді припинили приносити прибуток, і судно пришвартували біля коси. Там воно простояло кілька років. Спочатку з нього рибалки ловили рибу, а згодом місцеві жителі почали його розбирати на металобрухт.

І ось усе, що залишилося від пароплава, довго стояло, заховане під водою.

А зараз можна побачити, що залишилося від колись величезного корабля.

Новости Днепра про Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з'явився старий колісний пароплав (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що після відливу на Монастирському острові без води залишилися сотні водяних лілій

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Новости Днепра про Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з'явився старий колісний пароплав (ФОТО)Українська

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