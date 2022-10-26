Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з’явився старий колісний пароплав (ФОТО)

Через зниження рівня води у річці Дніпро на поверхню випливло багато різних предметів.

Усе те, що роками знаходилося на дні річки чи під водою, знову стало видно. Серед іншого це і старий колісний пароплав на косі на Перемозі.

Раніше можна було побачити лише його верхівку.

Нагадаємо, колись цей корабель возив людей Дніпром. Але потім утримувати його стало дорого, перевезення по воді припинили приносити прибуток, і судно пришвартували біля коси. Там воно простояло кілька років. Спочатку з нього рибалки ловили рибу, а згодом місцеві жителі почали його розбирати на металобрухт.

І ось усе, що залишилося від пароплава, довго стояло, заховане під водою.

А зараз можна побачити, що залишилося від колись величезного корабля.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після відливу на Монастирському острові без води залишилися сотні водяних лілій.

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