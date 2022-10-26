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На бойових літаках ЗСУ може з’явитися унікальний петриківський розпис

Сьогодні 16:43
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Петриківський розпис може з'явитися на українських бойових літаках

Новости Днепра про На бойових літаках ЗСУ може з'явитися унікальний петриківський розпис

Мешканці Петриківської громади на Дніпропетровщині пропонують оздоблювали українські літаки петриківським розписом. Про це повідомляє АрміяІнформ.

Голова Петриківської селищної ради Наталія Коваленко зазначила, що мешканці села хочуть, щоб українські літаки мали традиційний оберіг у вигляді Петриківського розпису. Споконвіку цими орнаментами оздоблювали свої оселі мешканці Дніпропетровщини, щоб захистити рідний дім.

Наші мужні пілоти щодня оберігають усіх українців від російських ракет і дронів. Саме тому ми хочемо, щоб наші літаки мали традиційний оберіг, який споконвіку був на захисті українських домівок і родин. І нехай це буде маленька часточка нашої шани та вдячності всім українським лицарям неба, – зазначила вона.

Можливо, колись Петриківський розпис дійсно з’явиться на українських літаках. Враховуючи те, що самі пілоти не проти такого нововведення.

Новости Днепра про На бойових літаках ЗСУ може з'явитися унікальний петриківський розпис

Зазначимо, що зараз українські винищувачі здебільшого пофарбовані синім кольором з військовим пікселем. Інколи на крилах намальований соняшник або герб повітряної бригади, якій належить літак.

Петриківський розпис занесений в перелік нематеріальної спадщини української нації та зафіксований окремим документом ЮНЕСКО.

Новости Днепра про На бойових літаках ЗСУ може з'явитися унікальний петриківський розпис

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Новости Днепра про На бойових літаках ЗСУ може з'явитися унікальний петриківський розписУкраїнська

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