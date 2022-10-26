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  • У Дніпрі в одній із лікарень чоловік п’ять років займає палату та принижує медиків

У Дніпрі в одній із лікарень чоловік п’ять років займає палату та принижує медиків

Сьогодні 17:50
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У Дніпрі в лікарні ім. Мечникова чоловік окупував палату та мешкає в ній уже кілька років.

Новости Днепра про У Дніпрі в одній із лікарень чоловік п'ять років займає палату та принижує медиків

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Як розповідають очевидці, 53-річного чоловіка за документами виписали з лікарні п’ять років тому, але він продовжує займати приміщення та не реагує на зауваження. Крім того, колишній пацієнт нецензурно обзиває медиків, агресивно поводиться, кидається на співробітників, а також обмазує фекаліями двері палат.

Для того, щоб вгамувати чоловіка, викликали правоохоронців. Коли поліцейські спробували з ним поговорити, чоловік почав лаятися та навіть намагався розпочати бійку. Своє перебування у лікарні містянин пояснив проблемами зі здоров’ям та необхідністю повторного обстеження. За словами медиків, чоловік приписує собі інвалідність та набір хвороб, щоб не залишати лікарню.

Колишнього пацієнта затримали для складання адміністративних матеріалів.

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Новости Днепра про У Дніпрі в одній із лікарень чоловік п'ять років займає палату та принижує медиківУкраїнська

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