Зайшов у будинок о 3 ночі: у Жовтих Водах колишній в’язень пограбував жінку

У неділю, 23 жовтня, у Жовтих Водах невідомий чоловік пограбував 36-річну жінку.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Як встановили поліцейські, жінка не зачинила двері на замок, тому підозрюваний безперешкодно потрапив до оселі о 3 годині ночі. В одній із кімнат він побачив мобільний телефон та забрав його із собою. Уже на виході з будинку його помітила господиня. Жінка намагалася виштовхати грабіжника з будинку та повернути свій гаджет. Але він декілька разів вдарив жінку та втік.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився раніше судимий 32-річний місцевий житель. Чоловіка затримали.

24 жовтня йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте також:

Українська

Автор: