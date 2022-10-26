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  • Зайшов у будинок о 3 ночі: у Жовтих Водах колишній в’язень пограбував жінку

Зайшов у будинок о 3 ночі: у Жовтих Водах колишній в’язень пограбував жінку

Сьогодні 15:55
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У неділю, 23 жовтня, у Жовтих Водах невідомий чоловік пограбував 36-річну жінку.

Новости Днепра про Зайшов у будинок о 3 ночі: у Жовтих Водах колишній в'язень пограбував жінку

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Як встановили поліцейські, жінка не зачинила двері на замок, тому підозрюваний безперешкодно потрапив до оселі о 3 годині ночі. В одній із кімнат він побачив мобільний телефон та забрав його із собою. Уже на виході з будинку його помітила господиня. Жінка намагалася виштовхати грабіжника з будинку та повернути свій гаджет. Але він декілька разів вдарив жінку та втік.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився раніше судимий 32-річний місцевий житель. Чоловіка затримали.

24 жовтня йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Новости Днепра про Зайшов у будинок о 3 ночі: у Жовтих Водах колишній в'язень пограбував жінку

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Новости Днепра про Зайшов у будинок о 3 ночі: у Жовтих Водах колишній в'язень пограбував жінкуУкраїнська

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