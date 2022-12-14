Отдала студентам всю свою жизнь: в Днепре умер известная врач и преподавательница

«Ушел в вечность прекрасный, мудрый, интеллигентный человек, специалист и педагог. Марина Геннадиевна была благородной, искренней и честной, ее ценили и уважали коллеги, сотрудники и студенты. Такая она навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Начала работать в университете в 1982 году и отдала студентам 40 лет своей жизни.

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