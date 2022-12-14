Віддала студентам все своє життя: у Дніпрі померла відома лікарка та викладачка

Про сумну звістку повідомили в Дніпровському державному медичному університеті.
Марина Геннадіївна Гетман – доцент кафедри внутрішньої медицини 3 Дніпровського державного медичного університету, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії.
Почала працювати в університеті в 1982 році та віддала студентам 40 років свого життя.
«Відійшла у вічність прекрасна, мудра, інтелігентна людина, фахівець і педагог. Марина Геннадіївна була шляхетною, щирою і чесною, її цінували та поважали колеги, співробітники та студенти. Такою вона назавжди залишиться в нашій пам’яті», – йдеться у повідомленні.
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Яна Юхименко
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