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  • От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Сегодня 15:15
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Вчера рано утром россияне атаковали Кривой Рог ракетами.

Новости Днепра про От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Они попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города. В частности, в жилую пятиэтажку и частное предприятие.

К сожалению, эта дерзкая атака унесла жизни 12 человек: 4 погибли в многоэтажке, 7 на предприятии и один человек умер сегодня ночью в больнице – он получил ожоги, несовместимые с жизнью.

14 июня в городе объявлен День траура.

Александр Вилкул, глава Рады обороны Кривого Рога, рассказал о погибших.

Корнилов Данил – 21 год. Учился в экономическом университете на 4 курсе. Претендовал на диплом с отличием. Был активным и жизнерадостным, умел совмещать учебу и работу, имел большие планы на будущее. У Данила остались жена и маленький сынишка, которому всего 1 год и 3 месяца.

Молодые супруги Эпельман Давид и Ксения – им было всего 22 года. Давид – по образованию педагог, торговый предприниматель. Ксения – единственный ребенок в семье, в 2022 году окончила магистратуру и начала работать в Криворожской гимназии №108 учителем начальных классов и английского языка. Девушка работала с детками с особыми потребностями. Дети очень любили ее. Супруги имели много планов на жизнь и мечтали о своих детях. Лишь третьего июня молодые люди отпраздновали годовщину свадьбы. Ксения и Давид всегда находили время, чтобы помочь ВСУ, приобщались к плетению маскировочных сеток для военных на фронт.

Толстов Виктор – 23 года, работал на складских помещениях, где хранилась вода и в которые попала ракета. У парня остались мама, сестра и старший брат. Всегда был оптимистом и человеком с добрым сердцем.

Спильнык Александр Юрьевич – 49 лет, работник по обслуживанию здания Криворожского учебного центра металлургии и машиностроения, житель пятиэтажки. Как и многие криворожцы – человек рабочей профессии.

Зинченко Анатолий Анатольевич – 46 лет, и Хупацория Хвича Надариевич – 56 лет. Простые трудолюбивые люди, также погибшие при попадании ракеты в складские помещения с водой.

Бабич Антон 21 год, Рихель Андрей – 17 лет и Кузнецов Владислав –20 лет. Трое друзей из одного села – Вольного Криворожского района, все работали на складе. Андрей – самый младший среди погибших, только в этом году окончил школу. Ребята были веселыми и трудолюбивыми. 

Таранкова Лидия Сергеевна – 77 лет, пенсионерка, жительница пятиэтажки. Она родилась только в следующем году после Второй мировой войны и никогда не думала, что враг снова, уже в 21 веке будет бомбить мирные города Украины.

Денисенков Николай Григорьевич – 67 лет, сторож склада. От полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер в больнице.

Новости Днепра про От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Новости Днепра про От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Новости Днепра про От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Новости Днепра про От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Новости Днепра про От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

Новости Днепра про От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу

12 разных судеб, разных жизней. От 17 до 77 лет. Именно это называется террором. Оккупанты – горите в аду. Грустим. Помним. Не простим, – написал Александр Вилкул.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших! Светлая память!

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Новости Днепра про От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому РогуУкраїнська Новости Днепра про От 17 до 77 лет: Вилкул рассказал о погибших в результате ракетного удара по Кривому РогуРусский

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