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  • Останется ли украинский дубляж в кинотеатрах: в законопроект об английском языке внесли изменения

Останется ли украинский дубляж в кинотеатрах: в законопроект об английском языке внесли изменения

Сегодня 16:04
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Недавно президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, который должен на законодательном уровне урегулировать вопрос функционирования английского как языка международного общения в Украине.

Новости Днепра про Останется ли украинский дубляж в кинотеатрах: в законопроект об английском языке внесли изменения

Он предусматривает, что английский должны изучать в средних, профессиональных и высших учебных заведениях, использовать в образовательном процессе в дошкольных учреждениях. Также Зеленский предложил, чтобы английским обязательно владели некоторые категории государственных служащих, военные офицерского состава, которые проходят службу по контракту, полицейские среднего и высшего состава, прокуроры.

Наиболее спорным пунктом было требование, чтобы с 2027 года все англоязычные фильмы демонстрировались в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами. Это вызвало большой резонанс в обществе – многие выступили против.

Поэтому из президентского законопроекта убрали требование демонстрировать иностранные фильмы без украинского дубляжа.

Об этом сообщила нардепка, заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.

Она написала, что Комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №9432 в первом чтении.

Мы с коллегами неоднократно консультировались с общественными организациями и экспертами по поводу рисков законопроекта в вопросе защиты украинского языка. Именно поэтому решено изъять положения о дубляже: обязательный английский для демонстрации иностранных фильмов, где английский – язык оригинала; квоты для таких кинопоказов, а также квоты английского для телевещания. В обновленной версии законопроект и попадет в сессионный зал. Остальные дискуссии будут уже ко второму чтению, – сообщила Кравчук.

Новости Днепра про Останется ли украинский дубляж в кинотеатрах: в законопроект об английском языке внесли изменения

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