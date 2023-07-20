Останется ли украинский дубляж в кинотеатрах: в законопроект об английском языке внесли изменения

Он предусматривает, что английский должны изучать в средних, профессиональных и высших учебных заведениях, использовать в образовательном процессе в дошкольных учреждениях. Также Зеленский предложил, чтобы английским обязательно владели некоторые категории государственных служащих, военные офицерского состава, которые проходят службу по контракту, полицейские среднего и высшего состава, прокуроры.
Наиболее спорным пунктом было требование, чтобы с 2027 года все англоязычные фильмы демонстрировались в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами. Это вызвало большой резонанс в обществе – многие выступили против.
Поэтому из президентского законопроекта убрали требование демонстрировать иностранные фильмы без украинского дубляжа.
Об этом сообщила нардепка, заместитель главы парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук.
Она написала, что Комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №9432 в первом чтении.
Мы с коллегами неоднократно консультировались с общественными организациями и экспертами по поводу рисков законопроекта в вопросе защиты украинского языка. Именно поэтому решено изъять положения о дубляже: обязательный английский для демонстрации иностранных фильмов, где английский – язык оригинала; квоты для таких кинопоказов, а также квоты английского для телевещания. В обновленной версии законопроект и попадет в сессионный зал. Остальные дискуссии будут уже ко второму чтению, – сообщила Кравчук.
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