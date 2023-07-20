Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Чи залишиться український дубляж у кінотеатрах: у законопроєкт про англійську мову внесли зміни

Чи залишиться український дубляж у кінотеатрах: у законопроєкт про англійську мову внесли зміни

Сьогодні 16:04
просмотров

Нещодавно президент України Володимир Зеленський подав законопроєкт, який має на законодавчому рівні врегулювати питання функціонування англійської як мови міжнародного спілкування в Україні.

Новости Днепра про Чи залишиться український дубляж у кінотеатрах: у законопроєкт про англійську мову внесли зміни

Він передбачає, що англійську мають вивчати у середніх, професійних та вищих навчальних закладах, використовувати в освітньому процесі у дошкільних закладах. Також Зеленський запропонував, щоб англійською обов’язково володіли деякі категорії державних службовців, військові офіцерського складу, які проходять службу за контрактом, поліцейські середнього та вищого складу, прокурори.

Найбільш суперечливим пунктом була вимога, щоб з 2027 року всі англомовні фільми демонструвалися у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами. Це викликало неабиякий резонанс у суспільстві – багато хто виступив проти.

Тому із президентського законопроєкту прибрали вимогу демонструвати іноземні фільми без українського дубляжу.

Про це повідомила нардепка, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Вона написала, що Комітет одноголосно рекомендував Верховній раді підтримати законопроєкт №9432 у першому читанні.

Ми з колегами неодноразово консультувалися з громадських суспільством та експертами щодо ризиків законопроєкту у питанні захисту української мови. Саме тому вирішено вилучити положення щодо дубляжу: обов’язкову англійську для демонстрації іноземних фільмів, де англійська – мова оригіналу; квоти для таких кінопоказів, а також квоти англійської для телемовлення. У оновленій версії законопроєкт і потрапить до сесійної зали. Решта дискусії буде вже до другого читання, – повідомила Кравчук.

Новости Днепра про Чи залишиться український дубляж у кінотеатрах: у законопроєкт про англійську мову внесли зміни

Читайте також:

Новости Днепра про Чи залишиться український дубляж у кінотеатрах: у законопроєкт про англійську мову внесли зміниУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Стартував прийом заяв від абітурієнтів до університетів Дніпра: що треба знати
Новини Дніпра
Сьогодні 15:32
Стартував прийом заяв від абітурієнтів до університетів Дніпра: що треба знати

19 липня стартував наступний етап вступної кампанії.

Загадкова історія особняка на Вернадського у Дніпрі: як картини та вази з дому потрапили до музею (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:28
Загадкова історія особняка на Вернадського у Дніпрі: як картини та вази з дому потрапили до музею (ФОТО)

У Дніпрі залишилося не так багато старовинних будинків, які були…

У Дніпрі тиждень тому безвісти зник дідусь: потрібна допомога
Новини Дніпра
Сьогодні 15:16
У Дніпрі тиждень тому безвісти зник дідусь: потрібна допомога

Потрібна ваша допомога!

У потягах, які курсують через Дніпро, з’являться ігри
Новини Дніпра
Сьогодні 14:54
У потягах, які курсують через Дніпро, з’являться ігри

У деяких потягах, які зокрема курсують через Дніпро, можна пограти…

Наверх