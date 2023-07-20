Чи залишиться український дубляж у кінотеатрах: у законопроєкт про англійську мову внесли зміни

Нещодавно президент України Володимир Зеленський подав законопроєкт, який має на законодавчому рівні врегулювати питання функціонування англійської як мови міжнародного спілкування в Україні.

Він передбачає, що англійську мають вивчати у середніх, професійних та вищих навчальних закладах, використовувати в освітньому процесі у дошкільних закладах. Також Зеленський запропонував, щоб англійською обов’язково володіли деякі категорії державних службовців, військові офіцерського складу, які проходять службу за контрактом, поліцейські середнього та вищого складу, прокурори.

Найбільш суперечливим пунктом була вимога, щоб з 2027 року всі англомовні фільми демонструвалися у кінотеатрах мовою оригіналу з українськими субтитрами. Це викликало неабиякий резонанс у суспільстві – багато хто виступив проти.

Тому із президентського законопроєкту прибрали вимогу демонструвати іноземні фільми без українського дубляжу.

Про це повідомила нардепка, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Вона написала, що Комітет одноголосно рекомендував Верховній раді підтримати законопроєкт №9432 у першому читанні.

Ми з колегами неодноразово консультувалися з громадських суспільством та експертами щодо ризиків законопроєкту у питанні захисту української мови. Саме тому вирішено вилучити положення щодо дубляжу: обов’язкову англійську для демонстрації іноземних фільмів, де англійська – мова оригіналу; квоти для таких кінопоказів, а також квоти англійської для телемовлення. У оновленій версії законопроєкт і потрапить до сесійної зали. Решта дискусії буде вже до другого читання, – повідомила Кравчук.

Читайте також:

Українська

Автор: