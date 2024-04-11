Огромный гриб дыма: на Днепропетровщине обезвредили сбитую российскую ракету (ВИДЕО)

Боевая часть крылатой ракеты не сдетонировала.

Взрывотехники полиции обезвредили сбитую российскую ракету, которая упала на Днепропетровщине.

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, управляемую авиационную ракету обнаружили на территории Криворожского района. Полицейские-взрывотехники установили, что боевая часть крылатой ракеты не сдетонировала.

Правоохранители совместно с работниками пиротехнической службы ГСЧС транспортировали боеприпас к подрывной площадке и контролируемо взорвали.

Как это было — можно увидеть на видео:



Напомним, ранее мы писали, что в поле на Днепропетровщине обнаружили боевые части “шахедов” и вражеской ракеты (ВИДЕО).

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