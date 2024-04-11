Ушла из дома и пропала без вести: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

Криворожские правоохранители разыскивают 15-летнюю Юлию Шимко.
Утром 9 апреля девушка ушла из дома и в настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 15-16 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.
Была одета: белая кофта с капюшоном, черные брюки и белые кроссовки.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетней Юлии Шимко, сообщите об этом по телефонам: 0671101642, 102!
Обновлено: девушку разыскали, с ней все хорошо!
Напомним, ранее мы писали, что полиция Днепра разыскивает 17-летнего парня: приметы.
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