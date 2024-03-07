Обвиняется в преступлении: на Днепропетровщине разыскивают 25-летнего мужчину

Криворожские правоохранители с 16 февраля разыскивают 25-летнего Назара Сущенкова, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Приметы: на вид 25 лет, среднего телосложения, среднего роста.
Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 098-65-00-201, 102.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 53-летнюю женщину, которая причастна к краже товара из магазина.
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