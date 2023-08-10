Общественный транспорт в Днепре сегодня будет работать с изменениями: подробности

Сегодня, 10 августа, были внесены изменения в работу общественного транспорта в Днепре.

Так, с 9:30 до 17:00 трамваи №18 и №19 будут следовать сокращенным маршрутом до улицы Передовой без заезда на ж/м Левобережный-3. Изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке проспекта Мира и улицы Генерала Захарченко.

А трамваи №12 продолжают работать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского без заезда на пл. Старомостовую. Изменения связаны с проведением восстановительных работ на ул. Вартовых неба.

Также, учитывая сокращение трамвайного маршрута №12, работает временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки будут производиться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!