Нужна помощь: на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 32-летнюю женщину

Присмотритесь внимательно к фото!

На Днепропетровщине правоохранители разыскивают 32-летнюю Елену Ломакину.

Известно, что 20 марта женщина ушла из дома, что в с. Новомилорадовка Каменского района, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 168 см, среднего телосложения, светло-русые длинные волосы, карие глаза, высокий лоб.

Если вы видели Елену или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 096-496-53-44, 096-586-94-41.

Важна любая информация!

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