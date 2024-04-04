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  • Потрібна допомога: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну жінку

Потрібна допомога: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну жінку

Сьогодні 08:00
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про Потрібна допомога: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну жінку

На Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну Олену Ломакіну.

Відомо, що 20 березня жінка пішла з дому, що в с. Новомилорадівка Кам’янського району, та до теперішнього часу її місцеперебування невідомо.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
 
Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 168 см, середньої статури, світло-русяве довге волосся, карі очі, високий лоб.

Якщо ви бачили Олену чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, 096-496-53-44, 096-586-94-41.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Потрібна допомога: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну жінкуУкраїнська

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