Потрібна допомога: на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну жінку

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На Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну Олену Ломакіну.

Відомо, що 20 березня жінка пішла з дому, що в с. Новомилорадівка Кам’янського району, та до теперішнього часу її місцеперебування невідомо.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.



Прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 168 см, середньої статури, світло-русяве довге волосся, карі очі, високий лоб.

Якщо ви бачили Олену чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102, 096-496-53-44, 096-586-94-41.

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