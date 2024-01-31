Ночью ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

В Никополе полицейские устанавливают местонахождение 13-летней Анны Удовиченко.
30 января около 23:00 девочка ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы: на вид 13 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы рыжие короткие.
Была одета: красная куртка, черные лосины, бежевая кофта.
Если вы видели Анну или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 0668886230, 0504509140, 0663881584, 0959382756 или 102.
Важна любая информация!
Обновлено: правоохранители нашли девочку, с ней все хорошо!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 12-летнюю девочку.
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