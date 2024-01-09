Невысокий рост и длинные волосы: на Днепропетровщине уже несколько дней ищут без вести пропавшую 16-летнюю девушку

Правоохранители продолжают искать без вести пропавшую 16-летнюю Екатерину Носач.

Напомним, вечером 6 января она ушла из дома в селе Кривбасс и до сих пор не вернулась.

Полицейские уже обследовали территории парков, магазины, остановки общественного транспорта, проверили места проживания знакомых и родных. К сожалению, найти девушку до сих пор не удалось. Потому правоохранителям нужна ваша помощь!

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы, глаза светлые, губы тонкие.

Была одета: черная куртка, синие джинсы и черная обувь.

Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели эту девушку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (067) 568 90 99 или 102.

Важна любая информация!

Обновлено: правоохранители разыскали девушку, с ней все хорошо.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 67-летнюю женщину, пропавшую без вести почти полгода назад.

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