Невысокий рост и длинные волосы: на Днепропетровщине уже несколько дней ищут без вести пропавшую 16-летнюю девушку

Напомним, вечером 6 января она ушла из дома в селе Кривбасс и до сих пор не вернулась.
Полицейские уже обследовали территории парков, магазины, остановки общественного транспорта, проверили места проживания знакомых и родных. К сожалению, найти девушку до сих пор не удалось. Потому правоохранителям нужна ваша помощь!
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, длинные русые волосы, глаза светлые, губы тонкие.
Была одета: черная куртка, синие джинсы и черная обувь.
Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели эту девушку или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (067) 568 90 99 или 102.
Важна любая информация!
Обновлено: правоохранители разыскали девушку, с ней все хорошо.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре разыскивают 67-летнюю женщину, пропавшую без вести почти полгода назад.
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