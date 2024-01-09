Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Невисока та має довге волосся: на Дніпропетровщині вже кілька днів шукають безвісти зниклу 16-річну дівчину

Невисока та має довге волосся: на Дніпропетровщині вже кілька днів шукають безвісти зниклу 16-річну дівчину

Сьогодні 14:54
просмотров

Правоохоронці продовжують шукати безвісти зниклу 16-річну Катерину Носач.

Новости Днепра про Невисока та має довге волосся: на Дніпропетровщині вже кілька днів шукають безвісти зниклу 16-річну дівчину

Нагадаємо, ввечері 6 січня вона пішла з дому у селі Кривбас та до сьогодні не повернулась.

Поліцейські вже обстежили території парків, магазини, зупинки громадського транспорту, перевірили місця мешкання знайомих та рідних. На жаль, знайти дівчину досі не вдалося. Тому правоохоронцям потрібна ваша допомога!

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Прикмети: зріст 150 см, худорлявої статури, довге русяве волосся, очі світлі, губи тонкі.

Була одягнена: у чорну куртку, сині джинси та чорне взуття.

Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цю дівчину чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 67-річну жінку, яка зникла безвісти майже півроку тому.

Читайте также:

Новости Днепра про Невисока та має довге волосся: на Дніпропетровщині вже кілька днів шукають безвісти зниклу 16-річну дівчинуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під’їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф
Новини Дніпра
Сьогодні 14:10
У Дніпрі підлітки-колядники обмалювали під’їзд будинку: їхнім батькам загрожує штраф

Нещодавно у мережі опублікували фото розмальованого під'їзду на житловому масиві…

У Дніпропетровській області планують перейменувати ще одне велике місто
Новини Дніпра
Сьогодні 13:06
У Дніпропетровській області планують перейменувати ще одне велике місто

Велике перейменування триває.

“Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину
Новини Дніпра
Сьогодні 13:03
“Порізав” та пішов в іншу кімнату спати: у Дніпрі в АНД районі чоловік вбив свою дружину

Триває досудове розслідування.

Небезпечна краса: у місті на Дніпропетровщині настав “льодовиковий період” (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 11:40
Небезпечна краса: у місті на Дніпропетровщині настав “льодовиковий період” (ФОТО)

У Кривому Розі 8 січня настав "льодовиковий період".

Наверх