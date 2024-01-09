Невисока та має довге волосся: на Дніпропетровщині вже кілька днів шукають безвісти зниклу 16-річну дівчину

Правоохоронці продовжують шукати безвісти зниклу 16-річну Катерину Носач.

Нагадаємо, ввечері 6 січня вона пішла з дому у селі Кривбас та до сьогодні не повернулась.

Поліцейські вже обстежили території парків, магазини, зупинки громадського транспорту, перевірили місця мешкання знайомих та рідних. На жаль, знайти дівчину досі не вдалося. Тому правоохоронцям потрібна ваша допомога!

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 150 см, худорлявої статури, довге русяве волосся, очі світлі, губи тонкі.

Була одягнена: у чорну куртку, сині джинси та чорне взуття.

Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цю дівчину чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 67-річну жінку, яка зникла безвісти майже півроку тому.

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