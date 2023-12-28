Не выдержало сердце: в отпуске умер 35-летний солдат с Днепропетровщины

25 декабря, находясь дома в отпуске, умер 35-летний солдат Сергей Озга из Каменского. У защитника не выдержало сердце.
Об этом сообщила пресс-служба Каменского городского совета.
Сергей Озга родился 21 августа 1988 года в Днепродзержинске. В 2005 году окончил ПТУ №24. В 2015-2016 годах был участником АТО/ООС. В конце марта прошлого года стал на защиту нашей страны снова.
У воина остались жена, дочь, родители, брат и сестра.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника! Вечная память и слава Герою!
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