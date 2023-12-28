Не витримало серце: у відпустці помер 35-річний солдат з Дніпропетровщини

25 грудня, перебуваючи вдома у відпустці, помер 35-річний солдат Сергій Озга із Кам’янського. У захисника не витримало серце.
Про це повідомила Кам’янська міська рада.
Сергій Озга народився 21 серпня 1988 року у Дніпродзержинську. 2005 року закінчив ПТУ №24. У 2015-2016 роках був учасником АТО/ООС. Наприкінці березня минулого року став на захист нашої країни знову.
У воїна залишилися дружина, донька, батьки, брат та сестра.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким померлого захисника! Вічна пам’ять і слава Герою!
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