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Нацполиция сделала заявление о комендантском часе на Новый год

Сегодня 11:36
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Комендантский час не отменят.

Новости Днепра про Нацполиция сделала заявление о комендантском часе на Новый год

Как сообщила в эфире телемарафона спикер Нацполиции Марьяна Рева, в Украине в новогоднюю ночь на 1 января комендантский час не отменят.

Она отметила, что полицейские будут ловить всех нарушителей комендантского часа и в новогоднюю ночь.

Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас праздничный или непраздничный, есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица, — отметила Рева.

Она призвала украинцев подумать о тех, кому петарды и салюты могут напомнить о взрывах снарядов.

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Новости Днепра про Нацполиция сделала заявление о комендантском часе на Новый годУкраїнська Новости Днепра про Нацполиция сделала заявление о комендантском часе на Новый годРусский

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