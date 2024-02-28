В Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7

На территории Днепропетровской области некоторым людям разрешили находиться на улице 24/7.

Это касается аграриев и фермеров.

Как и в прошлом году, аграрии Днепропетровщины смогут работать круглосуточно во время посевной. Соответствующее поручение подписал глава ОВА Сергей Лысак. Теперь фермеры будут работать без перерывов на комендантский час.

Посевная начнется на юге Никопольщины и Криворожья. Будут сеять пшеницу и ячмень.

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра пока не будут штрафовать за нарушение комендантского часа.

Также полиция не будет штрафовать граждан за нарушения в случаях:

если человек следует к/из укрытий во время воздушной тревоги;

сопровождает раненых, тяжелобольных;

осуществляет меры по эвакуации населения или спасению имущества;

оказывает медицинскую (домедицинскую) помощь;

находится в состоянии крайней необходимости

Отметим, в Днепре комендантский час действует с 24:00 до 5:00.

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