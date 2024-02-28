В Днепропетровской области отменили комендантский час, но не для всех: кто может быть на улице 24/7

Это касается аграриев и фермеров.
Как и в прошлом году, аграрии Днепропетровщины смогут работать круглосуточно во время посевной. Соответствующее поручение подписал глава ОВА Сергей Лысак. Теперь фермеры будут работать без перерывов на комендантский час.
Посевная начнется на юге Никопольщины и Криворожья. Будут сеять пшеницу и ячмень.
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра пока не будут штрафовать за нарушение комендантского часа.
Также полиция не будет штрафовать граждан за нарушения в случаях:
Отметим, в Днепре комендантский час действует с 24:00 до 5:00.
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