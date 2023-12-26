Будет ли в Днепре комендантский час в новогоднюю ночь: ответ Лысака

В Днепре в период действия правового режима военного положения комендантский час действует с 00:00 до 05:00, в частности, он будет действовать и в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Решили не отменять и не менять в области комендантский час, – отметил он.
Эти мероприятия направлены на охрану правопорядка во время новогодних праздников.
Напомним, также запрещено использование пиротехнических изделий: фейерверков, петард и салютов.
Ранее мы писали, что в МВД сообщили, в каких случаях не будут штрафовать за нарушение комендантского часа.
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