В Днепре изменили часы продажи алкоголя

Во время ее проведения депутаты проголосовали и за внесение изменений в решение городского совета от 23.05.2018 № 41/32. Им предусмотрен запрет на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых на территории Днепра с 22:00 до 07:00. В новой версии документа указано:
Внести изменения в решение городского совета от 23.05.2018 № 41/32, а именно изменить время запрета, изложенный в п. 1 решения, в следующей редакции: «на время комендантского часа в г. Днепр на период действия военного положения».
Итак, согласно принятому документу, у днепрян отныне будет дополнительно 2 часа для покупки алкоголя вечером (22:00 — 24:00) и два часа утром (5:00 — 7:00). Напомним, в Днепре комендантский час действует с 0:00 до 5:00, и теперь запрет продажи алкоголя распространяется только на это время.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре анонсировали конец отопительного сезона: появился документ.
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