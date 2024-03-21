У Дніпрі змінили години продажу алкоголю

Під час її проведення депутати проголосували і за внесення змін до рішення міської ради від 23.05.2018 № 41/32. Ним передбачено заборону на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території Дніпра з 22:00 до 07:00. У новій версії документа вказано:
Внести зміни до рішення міської ради від 23.05.2018 № 41/32, а саме змінити час заборони, викладений у п. 1 рішення, в такій редакції: “на час комендантської години в м. Дніпрі на період дії воєнного стану”.
Отже, згідно з прийнятим документом, у дніпрян відтепер буде додатково 2 години для купівлі алкоголю ввечері (22:00 – 24:00) і дві години вранці (5:00 – 7:00). Нагадаємо, у Дніпрі комендантська година діє з 0:00 до 5:00, тож тепер заборона продажу алкоголю розповсюджується лише на цей час.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі анонсували кінець опалювального сезону: з’явився документ.
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