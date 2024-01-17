Жителей Днепра пока не будут штрафовать за нарушение комендантского часа

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за законопроект №10195 проголосовали только 214 парламентариев.
Будет повторное второе чтение, – отметил Железняк.
Напомним, 27 октября 2023 года Верховная Рада зарегистрировала законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа, который согласовала с Национальной полицией и МВД.
Целью законопроекта является обеспечение общественного (публичного) порядка во время действия военного положения, а также реализация полномочий полиции, во взаимодействии с военными администрациями, в обеспечении и осуществлении мер правового режима военного положения, — говорится в пояснительной записке к документу.
Как указано в проекте закона, сумма штрафа для нарушителей будет составлять от 8500 грн до 17 тыс. грн. Если человек нарушит комендантский час снова, то штраф вырастет вдвое.
В то же время для предпринимателей штрафы больше – от 51 тыс. грн до 102 тыс. грн. Если в течение года нарушения снова зафиксируют, то штраф будет составлять от 170 тыс. грн до 340 тыс. грн.
Предполагается, что во время комендантского часа граждане смогут находиться на улице только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. Однако нужно иметь документы, удостоверяющие личность.
В начале декабря законопроект прошел первое чтение – его поддержали 233 нардепа.
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