Нашествие мышей в Украине продолжается: треть полей Днепропетровщины захватили грызуны

В этом году фиксируется аномальная активность грызунов. От них страдают аграрии, военные в блиндаже и жители частных домов. Как сообщили в Госпродслужбе, среднедекадная температура воздуха в ноябре составляла 12,2 градуса тепла. Зарегистрированный максимум – 20 градусов.
Такое аномальное тепло привело к активности вредителей и грызунов на сельскохозяйственных угодьях. В частности, хлебная жужелица захватила 11% полей, гусеница – 27% земель, где посеяли озимую пшеницу и рапс.
Кроме этого, из-за обильных туманов и колебаний температур наблюдается незначительное увеличение пораженных площадей и растений болезнями.
Мыши и грызуны захватили 36% площадей озимой пшеницы и 38% обследованных площадей озимого рапса. Аномальное тепло способствует активному размножению грызунов на сельскохозяйственных угодьях. В то же время, площади с многолетними травами уже заселены грызунами на 100%.
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