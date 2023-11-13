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  • Нашествие мышей в Украине продолжается: треть полей Днепропетровщины захватили грызуны

Нашествие мышей в Украине продолжается: треть полей Днепропетровщины захватили грызуны

Сегодня 20:39
просмотров

В Днепропетровской области поля оккупировали грызуны.

Новости Днепра про Нашествие мышей в Украине продолжается: треть полей Днепропетровщины захватили грызуны

В этом году фиксируется аномальная активность грызунов. От них страдают аграрии, военные в блиндаже и жители частных домов. Как сообщили в Госпродслужбе, среднедекадная температура воздуха в ноябре составляла 12,2 градуса тепла. Зарегистрированный максимум – 20 градусов.

Такое аномальное тепло привело к активности вредителей и грызунов на сельскохозяйственных угодьях. В частности, хлебная жужелица захватила 11% полей, гусеница – 27% земель, где посеяли озимую пшеницу и рапс.

Кроме этого, из-за обильных туманов и колебаний температур наблюдается незначительное увеличение пораженных площадей и растений болезнями.

Мыши и грызуны захватили 36% площадей озимой пшеницы и 38% обследованных площадей озимого рапса. Аномальное тепло способствует активному размножению грызунов на сельскохозяйственных угодьях. В то же время, площади с многолетними травами уже заселены грызунами на 100%.

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