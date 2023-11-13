Нашестя мишей в Україні триває: третину полів Дніпропетровщини заполонили гризуни

На Дніпропетровщині поля заполонили гризуни.

Цьогоріч фіксується аномальна активність гризунів. Від них потерпають аграрії, військові у бліндажа та мешканці приватних обійсть. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, середньодекадна температура повітря у листопаді становила 12,2 градуса тепла. Зареєстрований максимум – 20 градусів.

Таке аномальне тепло спричинило активність шкідників та гризунів на сільськогосподарських угіддях. Зокрема, хлібна жужелиця заполонила 11% полів, гусениця – 27% земель, де посіяли озимну пшеницю та ріпак.

Крім цього, через рясні тумани та коливання температур спостерігається незначне збільшення уражених площ та рослин хворобами.

Миші та гризуни заполонили 36% площ озимої пшениці і 38% обстежених площ озимого ріпаку. Аномальне тепло сприяє активному розмноженню гризунів на сільськогосподарських угіддях. Водночас площі з багаторічними травами вже заселені гризунами на 100%.

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