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  • Нашестя мишей в Україні триває: третину полів Дніпропетровщини заполонили гризуни

Нашестя мишей в Україні триває: третину полів Дніпропетровщини заполонили гризуни

Сьогодні 20:39
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На Дніпропетровщині поля заполонили гризуни.

Новости Днепра про Нашестя мишей в Україні триває: третину полів Дніпропетровщини заполонили гризуни

Цьогоріч фіксується аномальна активність гризунів. Від них потерпають аграрії, військові у бліндажа та мешканці приватних обійсть. Як повідомили в Держпродспоживслужбі, середньодекадна температура повітря у листопаді становила 12,2 градуса тепла. Зареєстрований максимум – 20 градусів. 

Таке аномальне тепло спричинило активність шкідників та гризунів на сільськогосподарських угіддях. Зокрема, хлібна жужелиця заполонила 11% полів, гусениця – 27% земель, де посіяли озимну пшеницю та ріпак. 

Крім цього, через рясні тумани та коливання температур спостерігається незначне збільшення уражених площ та рослин хворобами.

Миші та гризуни заполонили 36% площ озимої пшениці і 38% обстежених площ озимого ріпаку. Аномальне тепло сприяє активному розмноженню гризунів на сільськогосподарських угіддях. Водночас площі з багаторічними травами вже заселені гризунами на 100%. 

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Новости Днепра про Нашестя мишей в Україні триває: третину полів Дніпропетровщини заполонили гризуниУкраїнська

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