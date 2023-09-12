Набирайте ванны: в Днепре часть жилмассива на сутки останется без воды

Запасы лучше сделать!

Некоторые жители жилого массива Приднепровск с 8:00 13 сентября до 8:00 14 сентября останутся без воды.

Причина – проведение планово-профилактических работ на насосно-фильтровальной станции.

Об этом сообщили на ФБ-странице ДТЭК Приднепровская ТЭС.

Отмечается, что без воды останутся абоненты 1-20 кварталов жилмассива.

В связи с проведением планово-профилактических работ на насосно-фильтровальной станции в период с 8:00 13 сентября до 8:00 14 сентября будет полностью прекращена подача воды абонентам 1-20 кварталов жилмассива, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса.

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