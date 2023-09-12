Набирайте ванны: в Днепре часть жилмассива на сутки останется без воды

Некоторые жители жилого массива Приднепровск с 8:00 13 сентября до 8:00 14 сентября останутся без воды.
Причина – проведение планово-профилактических работ на насосно-фильтровальной станции.
Об этом сообщили на ФБ-странице ДТЭК Приднепровская ТЭС.
Отмечается, что без воды останутся абоненты 1-20 кварталов жилмассива.
В связи с проведением планово-профилактических работ на насосно-фильтровальной станции в период с 8:00 13 сентября до 8:00 14 сентября будет полностью прекращена подача воды абонентам 1-20 кварталов жилмассива, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса.
Читайте также:
Автор:
Еще есть время зарядить телефон!
Нужна ваша помощь!
Если заметите это растение, будьте максимально осторожны!
Террористы.
"Минеры" не успокаиваются...
Хотели бы попробовать?
Еще есть время зарядить телефон!
Нужна ваша помощь!
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
Сузят проезжую часть Сичеславской Набережной.
Банки должны проверять клиентов, которые тратят больше суммы, указанной в анкетах.
В Днепр и область ограничили ввоз товаров и грузов из Нидерландов.
В Подгородном неизвестные воруют пчел.
Один из поездов, курсирующих через Днепр, будет останавливаться в другом месте.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!