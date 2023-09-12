Набирайте ванни: у Дніпрі частина житлового масиву на добу залишиться без води

Деякі мешканці житлового масиву Придніпровськ з 8:00 13 вересня до 8:00 14 вересня залишаться без води.
Причина – проведення планово-профілактичних робіт на насосно-фільтрувальній станції.
Про це повідомили на ФБ-сторінці ДТЕК Придніпровська ТЕС.
Зазначається, що без води залишаться абоненти 1-20 кварталів житлового масиву.
У зв’язку з проведенням планово-профілактичних робіт на насосно-фільтрувальній станції в період з 8:00 13 вересня до 8:00 14 вересня буде повністю припинена подача води абонентам 1-20 кварталів житлового масиву, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 12 вересня вимикатимуть світло на 10 годин: усі адреси.
Читайте також:
Автор:
Будьте обережні!
Ще є час зарядити телефон!
Потрібна ваша допомога!
До Дніпра та області обмежили ввіз товарів та вантажів з…