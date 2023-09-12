В Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса

В Днепре сегодня, 12 сентября, будут выключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 12 сентября с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 12 по 14 сентября будут отключать газ: все адреса.
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