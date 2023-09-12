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В Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса

Сегодня 07:15
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Новости Днепра про В Днепре 12 сентября будут выключать свет на 10 часов: все адреса

В Днепре сегодня, 12 сентября, будут выключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 12 сентября с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Бориса Кротова: 1-Б;
  • ул. Краснопольская: 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 3-В, 5, 5-А, 5-Б, 7, 7-А;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 116;
  • Запорожское шоссе: 30-Л, 40, 56, 56-А, 60, 60-К, 68;
  • ул. Мукаша Солокунова: 16-К.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 12 по 14 сентября будут отключать газ: все адреса.

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