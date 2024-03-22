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  • «Наберите немного воды»: мэр Днепра предупредил о возможных проблемах с водоснабжением в нагорной части города

«Наберите немного воды»: мэр Днепра предупредил о возможных проблемах с водоснабжением в нагорной части города

Сегодня 10:58
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Утром 22 марта российские войска осуществили массированный обстрел Днепропетровщины.

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В результате вражеской атаки повреждены энергетические объекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. В области действуют экстренные отключения электроэнергии.

В Днепре наблюдаются перебои с электроснабжением на объектах критической инфраструктуры. Так, мэр Днепра Борис Филатов предупреждает о возможных проблемах с водоснабжением в нагорной части города.

В связи с недостаточностью энергоснабжения могут быть проблемы с водоснабжением в нагорной части города (условно Рабочая, Фабра и т.д.). До 21.00 горводоканал справится. Пожалуйста, наберите немного запасов воды, но не нужно это делать целыми ваннами. Следите также за официальными сообщениями военной администрации и горсовета, — написал он.

Новости Днепра про

В КП «Днепрводоканал» также сообщили, что в связи с отсутствием электроснабжения на КП «Аульский водовод» прекращено водоснабжение в нагорной части города:

  • ж/м Тополь-1,2,3;
  • ж/м Сокол-1,2.

Поселков:

  • Мирное;
  • Новоалександровка;
  • Братское;
  • Волосское;
  • Каменка;
  • Аэропорт;
  • Сурско-Литовское;
  • Ракшевка;
  • Таромское;
  • Ясное;
  • Диевка;
  • Старые Кодаки.

Может наблюдаться пониженное давление в поселке Краснополье, на проспекте Науки и на прилегающих улицах до проспекта Дмитрия Яворницкого; улицах Рабочая; Криворожская; Независимости и прилегающих улицах до проспекта Александра Поля; проспекте Богдана Хмельницкого и прилегающих улицах.

О сроках восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно!

Новости Днепра про

Напомним, ранее мы писали, где еще в Днепре возникли проблемы с отоплением и водоснабжением. Также читайте об изменениях в работе электротранспорта.

Обновлено: Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, сообщил, когда у некоторых жителей Днепра и области будет восстановлено водоснабжение:

Сейчас областной водоканал провел работы по восстановлению электроснабжения для внутренних нужд. Осуществлен запуск насосных станций. Поэтому совсем скоро, ориентировочно через 2 часа, жители Каменского, Верхнеднепровска и Криничек будут с водоснабжением, и часа через 3 вода дойдет и до жителей правого берега Днепра. Коммунальщики работают в оперативном режиме, чтобы все наши громады и их жители были с водой, — написал он.

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