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  • “Наберіть трішки води”: мер Дніпра попередив про можливі проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста

“Наберіть трішки води”: мер Дніпра попередив про можливі проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста

Сьогодні 10:58
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Уранці 22 березня російські війська здійснили масований обстріл Дніпропетровщини.

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Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичні об’єкти у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. В області діють екстрені відключення електроенергії.

У Дніпрі спостерігаються перебої з електропостачанням на об’єктах критичної інфраструктури. Так, мер Дніпра Борис Філатов попереджає про можливі проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста.

У зв’язку з недостатністю енергопостачання можуть бути проблеми з водопостачанням в нагорній частині міста (умовно Робоча, Фабра і т.д.). До 21.00 міськводоканал впорається. Будь ласка, наберіть трішки запасів води, але не потрібно це робити цілими ваннами. Слідкуйте також за офіційними повідомленнями військової адміністрації та міськради, – написав він.

Новости Днепра про

У КП “Дніпроводоканал” також повідомили, що у зв’язку з відсутністю електропостачання на КП “Аульський водовід” припинено водопостачання в нагірній частині міста:

  • ж/м Тополя-1,2,3;
  • ж/м Сокіл-1,2.

Селищ:

  • Мирне;
  • Новоолександрівка;
  • Братське;
  • Волоське;
  • Камʼянка;
  • Аеропорт;
  • Сурсько-Литовське;
  • Ракшівка;
  • Таромське;
  • Ясне;
  • Діївка;
  • Старі Кодаки.

Може спостерігатись знижений тиск у селищі Краснопілля, на проспекті Науки та на прилеглих вулицях до проспекту Дмитра Яворницького; вулицях Робоча; Криворізька; Незалежності та прилеглих вулицях до проспекту Олександра Поля; проспекті Богдана Хмельницького та прилеглих вулицях.

Інформація щодо строків відновлення водопостачання буде повідомлено додатково!

Новости Днепра про

Нагадаємо, раніше ми писали, де ще у Дніпрі виникли проблеми з опаленням та водопостачанням. Також читайте про зміни у роботі електротранспорту.

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