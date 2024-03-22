В Днепре во время утреннего обстрела потерялись две собаки

Потерялись две собаки во время российской атаки по Днепру, сообщили в КП «Зооконтроль».
Немецкая овчарка, мальчик, бегал посередине дороги между машинами по Сичеславской Набережной. Благодаря неравнодушному остановившемуся мужчине собачку забрали с дороги.
Девочку породы шарпей нашли на улице Кротова со рваными ранами.
КП «Зооконтроль» сообщает, что у обеих собак нет ни чипа, ни жетона, поэтому самостоятельно коммунальщики найти хозяев животных не смогут. Владельцам обращаться по телефону 0679088986
Напомним, атаковать Днепр и область россияне начали еще ночью, когда пустили несколько десятков «шахедов». Утром появилось сообщение о ракетах. Днепряне слышали несколько мощных взрывов. В Днепропетровской области есть перебои со светом, нет также тепла и воды. Когда обновят электро и водоснабжение мы писали раньше.
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