На Волыни кот с бешенством покусал людей: три села закрыли на карантин

Как рассказала «ТСН» владелица кота Валентина, ее Маркиз исчез на несколько дней, а когда появился – то был весь в ранах и агрессивен.
Дома он меня укусил и мужа поцарапал, когда мы обрабатывали ему раны, – рассказывает женщина.
Уже на улице кот травмировал еще двух односельчан, среди которых и пятнадцатилетний ребенок.
Животное погибло, а все покусанные им сейчас лечатся. Кроме того, село, где живет Валентина, и еще два соседних закрыли на карантин на два месяца, ведь вирус может проявиться даже через месяцы. Местных просят быть внимательными.
Если вас укусило животное, главное не паникуйте! По словам специалистов, важно сразу обратиться к медикам, а раны обработать.
Если не сделать вакцинацию вовремя – последствия могут оказаться летальными, – сообщают специалисты.
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