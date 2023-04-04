Срочные онлайн-консультации с врачом: как днепрянам воспользоваться новой услугой от Helsi

Отныне в приложении Helsi доступны срочные онлайн-консультации с врачом. Проконсультироваться можно с любым специалистом, независимо от вашего местоположения.
Какие услуги доступны:
Как записаться:
Сколько длится прием и стоимость:
Продолжительность одной консультации около 15 минут, но при необходимости врач может продлить время приема. Правда, за одну встречу с онлайн-врачом нужно заплатить 200 гривен.
Если вам не смогли подобрать нужного специалиста, то заявка отменяется и деньги возвращаются. Если прием прервался по техническим причинам, врач еще раз с вами свяжется.
Напомним, с 1 апреля действует е-рецепт на рецептурное лекарства. ЗДЕСЬ мы рассказывали ТОП-10 мифов об этом нововведении.
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