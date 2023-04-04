Срочные онлайн-консультации с врачом: как днепрянам воспользоваться новой услугой от Helsi

В Украине открыли сервис, где можно онлайн проконсультироваться с врачом.

Отныне в приложении Helsi доступны срочные онлайн-консультации с врачом. Проконсультироваться можно с любым специалистом, независимо от вашего местоположения.

Какие услуги доступны:

пользователи могут пообщаться с любым врачом – семейным или узкопрофильным;

общение может быть письменным – в чате, или в формате видео или аудио звонка;

по результатам консультации пациент может получить рецепт или направление к оффлайн-врачу, все это хранится в вашем персональном электронном кабинете;

для приема не требуется декларация с врачом или направление;

такие консультации не нужно ждать несколько дней, пообщаться с врачом можно через несколько минут. Правда, это можно сделать только с 7 утра до 22 часов вечера.

Как записаться:

Надо скачать приложение Helsi и авторизироваться. Выбрать раздел «Сервисы» — «Срочная онлайн-консультация». Надо создать заявку, для себя или родных. Если это ребенок, то необходимо присутствие одного из родителей или опекунов. В течение нескольких минут вашу заявку обработают и соединят с нужным специалистом.

Сколько длится прием и стоимость:

Продолжительность одной консультации около 15 минут, но при необходимости врач может продлить время приема. Правда, за одну встречу с онлайн-врачом нужно заплатить 200 гривен.

Если вам не смогли подобрать нужного специалиста, то заявка отменяется и деньги возвращаются. Если прием прервался по техническим причинам, врач еще раз с вами свяжется.

Напомним, с 1 апреля действует е-рецепт на рецептурное лекарства. ЗДЕСЬ мы рассказывали ТОП-10 мифов об этом нововведении.

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