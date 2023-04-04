До +25: когда в Днепр наконец-то придет весенняя жара

Хотя календарная весна длится больше месяца, однако по-настоящему теплых дней было мало. С хорошего, тепло придет, а из плохого – это произойдет не раньше конца апреля.
Так, по прогнозу украинского синоптика Игоря Кибальчича, резкий рост температуры начнется уже после Пасхи, а именно с 20 апреля. Уже тогда на термометре мы будем видеть +20…+25 градусов тепла. До 16 апреля не стоит ожидать солнечной погоды, нас ждут «бурные метеотанцы», с постоянными перепадами температуры и дождями.
Что касается Днепра, то уже завтра в городе немного потеплеет — до +17, но до 13 апреля почти каждый день будут дожди. Осадки уйдут от нас уже после 16 апреля, и где-то в 20 числах этого месяца начнется весенняя жара, когда температура воздуха прогреется до +25 градусов тепла.
Напомним, на Набережной Победы расцвели кроваво-красные спиреи.
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