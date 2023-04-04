Спортсмен из Днепра завоевал бронзу в турнире мировой серии по дзюдо

Напомним, ранее мы писали, что юные днепровские хоккеисты выиграли «бронзу» на крупнейшем в Европе турнире.

В целом сборная команда Украины завоевала на турецком «Большом шлеме» три награды: одно серебро и две бронзы.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

В составе сборной Украины спортсмен из Днепра Артем Бубырь завоевал бронзу в весовой категории до 90 кг.

В Анталии прошел очередной турнир мировой серии Grand Slam по дзюдо. В соревнованиях приняли участие 600 спортсменов из 83 стран мира.

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