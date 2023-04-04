На Волині кіт зі сказом покусав людей: три села закрили на карантин

На Волині кіт зі сказом покусав чотирьох людей, через це у трьох селах ввели карантин на два місяці.

Як розповіла “ТСН” власниця кота пані Валентина, її Маркіз зник на декілька днів, а коли з’явився – то був весь у ранах і агресивний.

Вдома він мене вкусив і чоловіка подряпав, коли ми обробляли йому рани, – розповідає жінка.

Уже на вулиці кіт травмував ще двох односельчан, серед яких і п’ятнадцятирічна дитина.

Тварина загинула, а всі покусані нею зараз лікуються. Крім того, село, де живе пані Валентина, та ще два сусідні закрили на карантин на два місяці, адже вірус може проявитися навіть через місяці. Місцевих просять бути обачними.

Якщо вас вкусила тварина, головне не панікуйте! За словами фахівців, важливо одразу звернутися до медиків, а рани обробити.

Якщо не зробити вакцинацію вчасно – наслідки можуть бути летальними, – повідомляють спеціалісти.

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