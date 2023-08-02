На торги в очередной раз выставили известный памятник архитектуры в центре Днепра: сколько просят

Здание старейшего клуба Днепра, которое является памятником архитектуры, было выставлено на повторные торги 8 августа.

На аукцион вторично через несколько месяцев выставили здания «Английского клуба». Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажі.

Для продажи отдадут 90/100 доли здания военного городка №84. Общая площадь построек 3437,1 кв. м. Построили здание в 1890 году.

Отмечается, что сооружение признано памятником архитектуры национального значения и находится на госучете. Участок под зданием не имеет кадастрового номера и принадлежит Днепровскому горсовету.

Сооружение в заброшенном состоянии и требует реконструкции. Аукцион должны провести 8 августа, но по состоянию на данный момент нет ни одной ставки.

За здание в центре Днепра просят 26 миллионов 277 тысяч 77 гривен.

Английский клуб – старейший клуб Днепра, который считается самым фешенебельным клубом в истории Днепра, однако сейчас здание в заброшенном состоянии.

Напомним, ранее развалившееся здание Английского клуба пытались спасти, отремонтировав крышу и закрыв окна. Мы также рассказывали подробную историю этого сооружения.

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