На торги в очередной раз выставили известный памятник архитектуры в центре Днепра: сколько просят

На аукцион вторично через несколько месяцев выставили здания «Английского клуба». Об этом говорится на сайте Prozorro.Продажі.
Для продажи отдадут 90/100 доли здания военного городка №84. Общая площадь построек 3437,1 кв. м. Построили здание в 1890 году.
Отмечается, что сооружение признано памятником архитектуры национального значения и находится на госучете. Участок под зданием не имеет кадастрового номера и принадлежит Днепровскому горсовету.
Сооружение в заброшенном состоянии и требует реконструкции. Аукцион должны провести 8 августа, но по состоянию на данный момент нет ни одной ставки.
За здание в центре Днепра просят 26 миллионов 277 тысяч 77 гривен.
Английский клуб – старейший клуб Днепра, который считается самым фешенебельным клубом в истории Днепра, однако сейчас здание в заброшенном состоянии.
Напомним, ранее развалившееся здание Английского клуба пытались спасти, отремонтировав крышу и закрыв окна. Мы также рассказывали подробную историю этого сооружения.
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