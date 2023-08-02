На аукціон вдруге за декілька місяців виставили будівлі “Англійського клубу”. Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.
Для продажу віддадуть 90/100 частки будівлі військового містечка №84. Загальна площа споруд 3437,1 кв. м. Побудували будівлю у 1890 році.
Зазначається, що споруда визнана пам’яткою архітектури національного значення та перебуває на держобліку. Ділянка під будівлею не має кадастрового номера та належить Дніпровській міськраді.
Споруда в занедбаному стані та потребує реконструкції. Аукціон мають провести 8 серпня, але станом на зараз не має ні однієї ставки.
За будівлю в середмісті Дніпра просять 26 мільйонів 277 тисяч 77 гривень.
Англійський клуб – найстаріший клуб Дніпра, який вважається найбільш фешенебельним клубом в історії Дніпра, проте наразі будівля в занедбаному стані.
Нагадаємо, раніше розвалену будівлю Англійського клубу намагалися врятувати, відремонтувавши дах та закривши вікна. Ми також розповідали детальну історію цієї споруди.
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