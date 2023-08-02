На торги вчергове виставили відому пам’ятку архітектури в центрі Дніпра: скільки просять

Будівлю найстарішого клубу Дніпра, яка є пам’яткою архітектури, виставили на повторні торги 8 серпня.

На аукціон вдруге за декілька місяців виставили будівлі “Англійського клубу”. Про це йдеться на сайті Prozorro.Продажі.

Для продажу віддадуть 90/100 частки будівлі військового містечка №84. Загальна площа споруд 3437,1 кв. м. Побудували будівлю у 1890 році.

Зазначається, що споруда визнана пам’яткою архітектури національного значення та перебуває на держобліку. Ділянка під будівлею не має кадастрового номера та належить Дніпровській міськраді.

Споруда в занедбаному стані та потребує реконструкції. Аукціон мають провести 8 серпня, але станом на зараз не має ні однієї ставки.

За будівлю в середмісті Дніпра просять 26 мільйонів 277 тисяч 77 гривень.

Англійський клуб – найстаріший клуб Дніпра, який вважається найбільш фешенебельним клубом в історії Дніпра, проте наразі будівля в занедбаному стані.

Нагадаємо, раніше розвалену будівлю Англійського клубу намагалися врятувати, відремонтувавши дах та закривши вікна. Ми також розповідали детальну історію цієї споруди.

Читайте також:

Українська Русский