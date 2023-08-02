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Об’їзд через Дніпро: на Дніпропетровщині на 45 днів перекриють популярну трасу

Сьогодні 14:14
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Новости Днепра про Об'їзд через Дніпро: на Дніпропетровщині на 45 днів перекриють популярну трасу

З 3 серпня у Дніпропетровській області перекриють трасу Т-04-32 Божедарівка — Малософіївка — Нікополь.

Це пов’язано з ремонтом мосту через річку Базавлук. Об’їзний шлях буде проходити через місто Дніпро.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області.

З 3 серпня на автошляху Т – 04 – 32 Божедарівка – Малософіївка – Нікополь км. 53 + 688 (с. Миколаївка, Криворізький район) розпочинаються роботи з ремонту моста через р. Базавлук. Рух мостом – заборонено, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовний термін виконання робіт – 45 діб.

На цій ділянці дороги встановлені відповідні знаки – будьте уважні! Та плануйте свій маршрут під час поїздок!

Схема об’їзду, погоджена національною поліцією:

Новости Днепра про Об'їзд через Дніпро: на Дніпропетровщині на 45 днів перекриють популярну трасу

 
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Новости Днепра про Об'їзд через Дніпро: на Дніпропетровщині на 45 днів перекриють популярну трасуУкраїнська Новости Днепра про Об'їзд через Дніпро: на Дніпропетровщині на 45 днів перекриють популярну трасуРусский

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