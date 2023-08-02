Об’їзд через Дніпро: на Дніпропетровщині на 45 днів перекриють популярну трасу

З 3 серпня у Дніпропетровській області перекриють трасу Т-04-32 Божедарівка — Малософіївка — Нікополь.
Це пов’язано з ремонтом мосту через річку Базавлук. Об’їзний шлях буде проходити через місто Дніпро.
Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області.
З 3 серпня на автошляху Т – 04 – 32 Божедарівка – Малософіївка – Нікополь км. 53 + 688 (с. Миколаївка, Криворізький район) розпочинаються роботи з ремонту моста через р. Базавлук. Рух мостом – заборонено, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що орієнтовний термін виконання робіт – 45 діб.
На цій ділянці дороги встановлені відповідні знаки – будьте уважні! Та плануйте свій маршрут під час поїздок!
Схема об’їзду, погоджена національною поліцією:
Автор:
Ця послуга поки доступна не для всіх.
Сьогодні, 2 серпня, в управлінні пенсійного фонду у Марганці пролунав…
Батьки, будь ласка, не залишайте дітей без нагляду!
Підготуйтеся!