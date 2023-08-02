У США запустили ракету-носій, частково виготовлену в Дніпрі (ВІДЕО)

2 серпня в США відбувався запуск ракети-носія, яку частково виготовили у Дніпрі.

Про це повідомляє Ars Technica

Цієї ночі в 17-те запустили ракету-носій, яку розробили за участі дніпровських конструкторів. Вона успішно вивела на орбіту корабель, з вантажем для Міжнародної космічної станції.

Ракету розробляли представники американської компанії Northrop Grumman за участі КБ “Південне”, “Південмаш” та інших підрядників. Висота носія понад 40 метрів, а діаметр 3,9 метри.

Основний корпус спроєктували конструктори КБ “Південне”, а виготовили на Південмаші, разом із українськими підприємствами «Київприлад» (Київ), «Хартрон-Аркос» (Харків), «Хартрон-Юком» (Запоріжжя), «Чезара Телеметрія», «Рапід» (Чернігів) на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Фахівці конструкторського бюро «Південне» в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску.

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