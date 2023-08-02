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  • У Дніпрі на пішохідному переході Mercedes збив бабусю та дитину: з’явилися подробиці

У Дніпрі на пішохідному переході Mercedes збив бабусю та дитину: з’явилися подробиці

Сьогодні 14:46
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Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Новости Днепра про У Дніпрі на пішохідному переході Mercedes збив бабусю та дитину: з'явилися подробиці

Сьогодні, 2 серпня, на Сонячній Набережній (раніше Малиновського) сталася аварія.

У поліції журналісту dnepr.info повідомили деталі. 

Так, близько 11:20 31-річний водій Mercedes збив 67-річну жінку та 9-річну дівчинку, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. 

Внаслідок ДТП постраждалі отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Усі обставини з’ясовують слідчі з ДТП.

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Новости Днепра про У Дніпрі на пішохідному переході Mercedes збив бабусю та дитину: з'явилися подробиціУкраїнська

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