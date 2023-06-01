На набережной в Днепре столкнулись Renault, Mitsubishi и Volkswagen: есть пострадавшие, образовалась огромная пробка (ВИДЕО)

Стали известны подробности ужасной аварии на Сичеславской Набережной.

Там столкнулись три иномарки: Renault, Mitsubishi и Volkswagen. Случилось это около 15:00.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что водитель Renault двигался в направлении жилмассива Победа со стороны центра. В этот момент навстречу ему в направлении центра ехали Mitsubishi и Volkswagen. В какой-то момент водитель Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с другими автомобилями.

На место происшествия вызвали полицию и «скорую». Водителей Renault и Mitsubishi госпитализировали. В каком они состоянии – неизвестно.

В результате аварии на этом участке дороги образовалась огромная пробка. Со стороны ж/м Победа не курсируют троллейбусы. На месте работает регулировщик.

Все обстоятельства аварии будет выяснять следователь.

Будьте осторожны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!

Видео: Telegram-канал «Днепр оперативный».

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