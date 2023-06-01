В Днепре «свалились» цены на клубнику: сколько стоит килограмм ягод

Жители Днепра сообщают, что цены на клубнику сильно снизились. Если раньше за килограмм этой ягоды просили более ста гривен, то сейчас средняя стоимость колеблется в пределах 50-70 гривен. Все зависит от места продаж, времени суток, сорта и вида.
На «Озерке» цены достаточно демократичны. По словам днепрян, крупную спелую ягоду можно приобрести за 60 гривен/килограмм. После обеда клубника стоила 70-80 гривен и как отметили горожане, была «нарасхват». Такие данные сообщают в сообществе на Facebook «Чечеловка».
На Каверина килограмм клубники, которую, вероятно, привезли из Никополя, стоил 85 гривен. Дешевле всего на вечерних/утренних рынках у оптовиков. Минимальная цена 30–40 гривен. Также выгодно покупать эту ягоду к вечеру, когда ее распродают, тогда урвать можно и за 50 гривен.
В соцсетях можно также встретить объявления о продаже. К примеру, клубника выращенная в Любимовке стоит 80 гривен. Однако покупатели отметили, что на рынке уже дешевле. Позже продавщица ответила, что ягоду уже распродала, а дальше цены будут ниже, но и клубника не такая спелая и большая.
Читайте также:
Автор:
Будьте осторожны за рулем!
Отдохнуть после работы и полюбоваться красотой улиц города можно сразу…
Невыспавшиеся жители Днепра ищут владельца авто, которое уже вторые сутки…
Таксист оскорбил пожилую женщину.
Будьте осторожны за рулем!
Сделайте на всякий случай запасы!
Отдохнуть после работы и полюбоваться красотой улиц города можно сразу на нескольких локациях в Днепре. Они превращены в пешеходные зоны, где есть все удобства для времяпровождения, встреч и фотосессий. Тут жители могут гулять с детьми, любоваться яркой подсветкой и фонтанами.
Невыспавшиеся жители Днепра ищут владельца авто, которое уже вторые сутки гудит сигнализацией на весь двор.
Таксист оскорбил пожилую женщину.
В Днепре потерялось две породистые собаки.
В 1970-х годах в Днепре открывается много новых магазинов. Для продавцов, в зависимости от профиля торговой точки существовал свой дресс-код, а на прилавке размещали лучший товар.
Нардеп из Днепра Максим Бужанский попал в языковой скандал.
Россияне продолжают терроризировать жителей Днепропетровской области.
Все они станут частью коллекции музея.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!