В Днепре «свалились» цены на клубнику: сколько стоит килограмм ягод

Сезон клубники в самом разгаре.

Жители Днепра сообщают, что цены на клубнику сильно снизились. Если раньше за килограмм этой ягоды просили более ста гривен, то сейчас средняя стоимость колеблется в пределах 50-70 гривен. Все зависит от места продаж, времени суток, сорта и вида.

На «Озерке» цены достаточно демократичны. По словам днепрян, крупную спелую ягоду можно приобрести за 60 гривен/килограмм. После обеда клубника стоила 70-80 гривен и как отметили горожане, была «нарасхват». Такие данные сообщают в сообществе на Facebook «Чечеловка».

На Каверина килограмм клубники, которую, вероятно, привезли из Никополя, стоил 85 гривен. Дешевле всего на вечерних/утренних рынках у оптовиков. Минимальная цена 30–40 гривен. Также выгодно покупать эту ягоду к вечеру, когда ее распродают, тогда урвать можно и за 50 гривен.

В соцсетях можно также встретить объявления о продаже. К примеру, клубника выращенная в Любимовке стоит 80 гривен. Однако покупатели отметили, что на рынке уже дешевле. Позже продавщица ответила, что ягоду уже распродала, а дальше цены будут ниже, но и клубника не такая спелая и большая.

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